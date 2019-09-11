Британский премьер в который раз оказывается в щекотливой ситуации. Выражаясь покерной терминологией, сначала он объявил all-in, а теперь вынужден блефовать.

Британский премьер в который раз оказывается в щекотливой ситуации. Выражаясь покерной терминологией, сначала он объявил all-in, а теперь вынужден блефовать. Удивительно, что всё это благодаря его же однопартийцам и, в известной степени, не без участия королевы.Ещё будучи кандидатом на пост премьер-министра Великобритании Джонсон не только не скрывал своего намерения расстаться с Евросоюзом к началу ноября, но и всю свою презентационную программу, которая должна была убедить коллег по партии проголосовать за его кандидатуру, выстроил на тезисе о том, что Великобритания покинет ЕС, даже, если Лондон и Брюссель не смогут нормально оформить развод.И именно такая позиция оказалась выигрышной. А потому, вызывает удивление, что теперь депутаты парламента вставляют палки в колёса машины Джонсона, которая и без того буксует.Последний перед каникулами закон, принятый палатой, призван похоронить надежду на выход из ЕС без сделки. Парламентарии согласовали документ, обязывающий Джонсона объявить об очередной отсрочке и просить европейцев перенести Brexit ещё на 3 месяца.Хотя формально, закон вроде должен помочь премьеру и дать ему возможность манёвра на переговорах в Брюсселе, однако, на деле всё с точностью до наоборот.Ещё недавно Джонсон мог попросту шантажировать партнёров по переговорам, обещая им выход Великобритании без сделки, если те не пойдут на принятие лондонских условий. Теперь же переговорщики от ЕС могут вообще не обращать внимания на выпады британского премьера, логично полагая, что Джонсону ничего не остаётся как только соглашаться на условия европейцев или же отказаться от лозунга, приведшего его на Даунинг-стрит 10.Джонсон, как в рулетку, поставивший свою карьеру на 31 октября, теперь попросту не может отступать и вынужден блефовать.На саммите ЕС 17 октября он намерен добиться своей цели, хотя даже его сторонники сейчас не представляют, как это возможно сделать. "Я буду делать все, чтобы достичь соглашения во имя национальных интересов", — заявил Джонсон, добавив, что его "правительство не будет продлевать Brexit".Королева согласилась подписать закон, обязывающий Джонсона отложить Brexit на более поздний срок в случае провала переговоров. И хотя содержание её беседы с Борисом Джонсоном перед принятием решения о назначении его премьером не разглашается, однако трудно представить, что ей было не известно, насколько для него принципиально соблюдение даты 31 октября.Примечательным фактом остаются и обе неудачные попытки Джонсона инициировать досрочные парламентские выборы.Оба раза депутаты отказывались от такого сценария. И хотя каждый раз исход голосования был очевиден, но Джонсону, вероятно, был важен сам прецедент. В будущем он при необходимости сможет использовать это, как аргумент, объясняющий, почему были сорваны сроки выхода из ЕС.Британская Guardian пишет, что ни консерваторы ни лейбористы в настоящее время не могут прогнозировать свой успех, а потому и те и другие боятся обращаться за народной поддержкой.Отчасти, именно эта межпартийная неопределённость может сыграть на руку Джонсону в его непростом деле, но то, что во время предстоящего саммита он не дождётся помощи из Лондона, он теперь может быть уверен.