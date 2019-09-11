Московский Спартак потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Во вторник подопечные Олега Знарка на ЦСКА-Арене проиграли омскому Авангарду в овертайме.

Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Во вторник подопечные Олега Знарка на "ЦСКА-Арене" проиграли омскому "Авангарду" в овертайме.Омичи в течение 20 секунд поразили ворота спартаковцев – это произошло на 25 минуте, когда поочередно заброшенными шайбами отличились сначала Свен Андригетто, а затем Евгений Грачев.Тем не менее в оставшееся время отыграться красно-белым удалось: на 39 минуте Денис Кокарев сократил отставание в счете, а на 53 минуте Евгений Кулик перевел игру в овертайм. Впрочем, уже спустя 28 секунд Тейлор Бек из "Авангарда" забил и поставил точку в матче – 3:2, омичи увозят победу из Москвы.В еще одном матче дня санкт-петербургский СКА добился домашней победы над "Сибирью". На голы хоккеистов из Сибири Егора Миловзорова и Никиты Михайлова питерские армейцы ответили дублем Йори Лехтери, а также шайбами Владимира Ткачева и Виктора Тихонова. Как итог, 4:2 в пользу СКА.