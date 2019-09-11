Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду. 26-летняя россиянка заняла третье место по прыжкам в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду. 26-летняя россиянка заняла третье место по прыжкам в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США.Результат Ласицкене в Минске составил 1,98 метра, и благодаря своему результату он а принесла европейской команде шесть очков. Опередили же Ласицкене две спортсменки из Украины: прыгнувшая на 2,02 метра Юлия Левченко, а также Ирина Геращенко с результатом в 1,98 метра. Она опередила Ласицкене по дополнительным показателям.Напомним, что в предыдущий раз, когда Лапсицкене занимала иное место, кроме первого, произошло 17 января в Челябинске. Тогда она уступила первую строчку Анне Чичеровой и заняла второе место.