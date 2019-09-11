Четыре человека пострадали в столкновении легковушки и кареты скорой помощи под Санкт-Петербургом. Последствия аварии сняли на видео.

Четыре человека пострадали в столкновении легковушки и кареты скорой помощи под Санкт-Петербургом. Последствия аварии сняли на видео.ДТП произошло около трех часов дня 10 сентября во Всеволожске. На пересечении дороги Жизни и Колтушского шоссе отечественная "девятка" не уступила дорогу спешившему в больницу реанимобилю. От удара скорая завалилась на бок и отлетела на встречную полосу.По словам очевидцев, молодой водитель ВАЗа громко слушал музыку и, вероятно, не услышал звука сирены.Травмы получили три медика и пожилая пациентка, которая и без того находилась в тяжелом состоянии.