Дмитрий Борисов узнал, как сложилась жизнь модели Элины Ромасенко. Манекенщица появилась в студии программы Пусть говорят на Первом канале.

Дмитрий Борисов узнал, как сложилась жизнь модели ЭлиныРомасенко. Манекенщица появилась в студии программы "Пусть говорят" на Первомканале.Год назад в студии ток-шоу разоблачили эпатажную модель – ЭлинуРомасенко. Выяснилось, что рассказы манекенщицы о жизни в роскоши не имеютотношения к действительности. Элина оказалась обычной матерью одиночкой,живущей в аварийном бараке на окраине Ростова.Ромасенко потратила целое состояние на пластические операции,однако не могла отремонтировать свое скромное жилище. Уже тогда у модели неладились отношения с соседями. Ромасенко недолюбливали за вспыльчивый нрав ияркую внешность.В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Элина Ромасенкорассказала, что конфликт с другими жителями барака не исчерпан. Соседи хотят лишитьэпатажную модель родительских прав. Говорят, что Элина не занимается семилетнимсыном."Бедный тот ребенок: начинается утро – начинается мат. Мат такой,что невозможно слушать. Она его лупит, как козу. Он кричит: "Мамочка, не бейменя, мне же больно". Она его родила и стала бегать, не мне вам говорить куда.И по сегодняшний день она бегает и день, и ночь", – рассказала редакторампрограммы соседка Элины.Ромасенко уверяет, что завистливые жительницы барака ееоговаривают. Она постоянно подвергается нападкам и провокациям. Дорогой ремонтв своей квартире она не делает из принципиальных соображений: не видит смысла вкладыватьв деньги в помещение, которое планирует продать.Знакомый модели – Сергей Агеев – тоже плохо о ней отзывается. Онговорит, что Ромасенко восемь лет назад оказывала ему интимные услуги заденьги. "Десять тысяч – два часа", – кричал Агеев в студии .Элина Ромасенко все обвинения отрицает. Она готова засудить всех, кто распространяет неправду о ней. Между тем Дмитрий Борисов обещал посодействовать манекенщице в решении ее проблем. Для начала шоумен собирается найти мужчину, который является отцом ребенка модели и взыскать с него алименты.