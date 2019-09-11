Дмитрий Борисов узнал, как сложилась жизнь модели Элины
Ромасенко. Манекенщица появилась в студии программы Пусть говорят на Первом
канале.
Дмитрий Борисов узнал, как сложилась жизнь модели Элины
Ромасенко. Манекенщица появилась в студии программы "Пусть говорят" на Первом
канале.
Год назад в студии ток-шоу разоблачили эпатажную модель – Элину
Ромасенко. Выяснилось, что рассказы манекенщицы о жизни в роскоши не имеют
отношения к действительности. Элина оказалась обычной матерью одиночкой,
живущей в аварийном бараке на окраине Ростова.
Ромасенко потратила целое состояние на пластические операции,
однако не могла отремонтировать свое скромное жилище. Уже тогда у модели не
ладились отношения с соседями. Ромасенко недолюбливали за вспыльчивый нрав и
яркую внешность.
В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Элина Ромасенко
рассказала, что конфликт с другими жителями барака не исчерпан. Соседи хотят лишить
эпатажную модель родительских прав. Говорят, что Элина не занимается семилетним
сыном.
"Бедный тот ребенок: начинается утро – начинается мат. Мат такой,
что невозможно слушать. Она его лупит, как козу. Он кричит: "Мамочка, не бей
меня, мне же больно". Она его родила и стала бегать, не мне вам говорить куда.
И по сегодняшний день она бегает и день, и ночь", – рассказала редакторам
программы соседка Элины.
Ромасенко уверяет, что завистливые жительницы барака ее
оговаривают. Она постоянно подвергается нападкам и провокациям. Дорогой ремонт
в своей квартире она не делает из принципиальных соображений: не видит смысла вкладывать
в деньги в помещение, которое планирует продать.
Знакомый модели – Сергей Агеев – тоже плохо о ней отзывается. Он
говорит, что Ромасенко восемь лет назад оказывала ему интимные услуги за
деньги. "Десять тысяч – два часа", – кричал Агеев в студии .
Элина Ромасенко все обвинения отрицает. Она готова засудить всех, кто распространяет неправду о ней. Между тем Дмитрий Борисов обещал посодействовать манекенщице в решении ее проблем. Для начала шоумен собирается найти мужчину, который является отцом ребенка модели и взыскать с него алименты.