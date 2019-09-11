Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Ярославле, где местный Локомотив на своей домашней площадке принимал гостей из Сочи. Встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась в Ярославле, где местный "Локомотив" на своей домашней площадке принимал гостей из "Сочи". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:1.Счет был открыт подопечными Крэйга Мактавиша по истечении получаса игры – на 33-й минуте Григорий Денисенко поразил ворота южан, а уже спустя почти три минуты на табло "Арены-2000" загорелись 2:0 в пользу "Локомотива". Автором второй шайбы стал Роман Савченко. Гостей хватило лишь на один ответ в исполнении Степана Старкова, отличившегося в самой концовке встречи – на 57 минуте.Победа над "Сочи" стала для ярославских "железнодорожников" первой в новом сезоне КХЛ и набрал первые два очка, с которыми занимает 11 место в Западной конференции. "Сочи" же с четырьмя баллами располагается на пятой строчке.