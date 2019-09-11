В колумбийском городе Медельин произошли массовые столкновения футбольных фанатов двух самых непримиримых соперников страны – Индепендьенте и Атлетико Насьонал. Обе стороны не стеснялись в выборе оружия – и те, и другие использовали мачете и ножи.

В колумбийском городе Медельин произошли массовые столкновения футбольных фанатов двух самых непримиримых соперников страны – "Индепендьенте" и "Атлетико Насьонал". Обе стороны не стеснялись в выборе оружия – и те, и другие использовали мачете и ножи.В итоге произошедших беспорядков о серьезных травмах не сообщается. Сотрудникам полиции пришлось изрядно постараться, чтобы усмирить хулиганов. Как сообщает Спорт24.Ru, в результате столкновений были арестованы 82 взрослых, а также даже 14 несовершеннолетних футбольных фанатов. Отмечается, что при задержании полицейскими было изъято 29 единиц холодного оружия и 360 ракетниц.Triste que el fútbol lleve a estas acciones de vandalismo y poco respeto por la vida. El fútbol ya no es una fiesta. pic.twitter.com/w6VZt2Nqol— alex macias (@alextinta) September 9, 2019Среди прочего, сотрудниками правопорядка было установлено, что многие из задержанных находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Продолжились беспорядки и на самом стадионе, где собрались порядка 37 тысяч болельщиков. В перерыве матча фанаты "Индепендьенте смогли прорваться в микст-зону, где журналисты брали интервью у футболистов.Сама встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Атлетико Насьонал".