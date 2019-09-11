О том, что по Ставрополю разъезжает пьяный водитель, полицейским сообщили очевидцы. Приехавшие сотрудники ДПС задержали нетрезвого мужчину, едва не сбившего трех пешеходов.

О том, что по Ставрополю разъезжает пьяный водитель, полицейским сообщили очевидцы. Приехавшие сотрудники ДПС задержали нетрезвого мужчину, едва не сбившего трех пешеходов на дворовой территории.При задержании водитель ругал полицейских крепкими словами и звал маму, а потом, когда его оформляли, несколько раз засыпал на плече инспектора.От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Теперь его ожидает крупный штраф и долговременное лишение прав на вождение автомобиля.