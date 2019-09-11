Украина приостановила процесс расторжения договоров с Россией. В Совете Федерации прокомментировали подобный подход Владимира Зеленского и его окружения.

Украина приостановила процесс расторжения договоров с Россией. В Совете Федерации прокомментировали подобный подход Владимира Зеленского и его окружения.После вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Россия перестала получать уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ. Еще в ноябре 2018 года Павел Климкин еще будучи министром иностранных дел страны анонсировал скорое "убийство" примерно 40 соглашений, передает "Коммерсантъ". Однако с того момента процесс оказался заморожен.Впрочем, российская сторона не спешит делать выводы о смене вектора политики Украины из-за сложившейся ситуации. "Пока делать далеко идущие выводы совершенно точно рано", – цитирует председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Константина Косачева."Думаю, что в новой администрации Зеленского в принципе пока по этому вопросу позиция отсутствует. Ни в ту, ни в другую сторону ясности, думаю, нет. Поэтому взята пауза для выработки такой позиции", – добавил сенатор.При этом, по его словам, пока сложно сказать, какую именно позицию в отношении России займет и его окружение. "Поэтому пока это тактические, а не стратегические перемены", – подчеркнул Константин Косачев.Отметим, после победы на выборах президента Украины и официального вступления в должность главы государства занял достаточно непоследовательную позицию. Его критики обвинили политику в том, что тот мечется между противоположными подходами к решению самых разных проблем и не может взять на себя ответственность за окончательный выбор.Материал дополняется.