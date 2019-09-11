Осквернение памятника маршала Конева в Праге — это плевок в сторону собственных граждан, оскорбление памяти и грубое нарушение договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой.

Осквернение памятника маршала Конева в Праге — это плевок в сторону собственных граждан, оскорбление памяти и грубое нарушение договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой. Об этом глава Минкульта Владимир Мединский заявил в интервью телеканалу "Россия 24"."То, что мы видим сегодня, — просто кошмар, — сказал Мединский. — В первую очередь, плевок в сторону собственных граждан, как тех, которые воевали против нацизма, так и тех, которые в благодарность поставили памятник генералу-освободителю".22 августа, в годовщину входа войск стран варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, памятник маршалу Коневу в чешской столице вандалы облили красной краской. Местные власти решили не приводить монумент в порядок, а закрыли его брезентом и предложили перенести на территорию российского посольства или в музей. За памятник вступились активисты, даже собрался стихийный митинг. В результате было решено его не закрывать, а обработать специальным антивандальным составом, а дальнейшую судьбу монумента решить на референдуме.