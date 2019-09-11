На пресс-конференции, посвященной собственному 80-летию, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем впечатлении от президента России Владимира Путина. Он поразился работоспособности российского лидера.

На пресс-конференции, посвященной собственному 80-летию, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем впечатлении от президента России Владимира Путина. Он поразился работоспособности российского лидера.Владимир Меньшов рассказал о большой удаче, которая сильно повлияла на всю судьбу России. Речь идет о том, что на смену первому президенту России Борису Ельцину пришел именно такой политик как Владимир Путин.От своего предшественника российского лидера отличает, в первую очередь, потрясающая работоспособность. "Он, в отличие от Ельцина, не сидит дома или на даче и не работает с документами, как тогда это называлось, а пашет за себя и за того парня", – подчеркнул Владимир Меньшов.По его словам, Владимир Путин вынужден много работать в первую очередь из-за недоработок тех людей, которые руководили страной до него. "Тот парень – это Ельцин в данном случае. И Горбачев", – заметил режиссер."Пашет нескончаемо, можно поразиться его работоспособности и энергии", – заключил Владимир Меньшов.Отметим, многие их тех, кто лично знает президента России и в курсе графика его работы, отмечают способность Владимира Путина посвящать рабочим делам практически все свое время. Российский лидер берет многие вопросы под личный контроль, занимается вопросами как внутренней, так и внешней политики и внимательно следит за всем, что происходит в стране.Материал дополняется.