Сроки строительства дороги пока не называют
Сроки строительства дороги пока не называют
Администрация Владимира представила на общественные обсуждения проект дороги, которая соединит Пекинку и Рокадку. Разработку документации начали в августе 2018 года, ее проводила проектное бюро «СпецПРО».
Будущая трасса начинается у заправки на улице Куйбышева, напротив Веризино. По дороге можно будет выехать на ул. Гастелло и Полины Осипенко, а также Промышленный проезд.
На пересечении с улицей Гастелло, которую в будущем превратят в дублер федеральной трассы М-7, организуют разворотное кольцо.
Магистраль будет 4-полосной: ширина каждой полосы - 3,5 метра. С обеих сторон трассы сделают широкие тротуары. Также проектировщики предусмотрели ливневую канализацию и наземные переходы со светофорами. Сроки строительства дороги пока не называют.