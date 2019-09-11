Сроки строительства дороги пока не называют

Сроки строительства дороги пока не называютАдминистрация Владимира представила на общественные обсуждения проект дороги, которая соединит Пекинку и Рокадку. Разработку документации начали в августе 2018 года, ее проводила проектное бюро «СпецПРО».Будущая трасса начинается у заправки на улице Куйбышева, напротив Веризино. По дороге можно будет выехать на ул. Гастелло и Полины Осипенко, а также Промышленный проезд.На пересечении с улицей Гастелло, которую в будущем превратят в дублер федеральной трассы М-7, организуют разворотное кольцо.Магистраль будет 4-полосной: ширина каждой полосы - 3,5 метра. С обеих сторон трассы сделают широкие тротуары. Также проектировщики предусмотрели ливневую канализацию и наземные переходы со светофорами. Сроки строительства дороги пока не называют.