Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским обещает стать одним из самых долгожданных и многообещающих событий, касающихся российско-украинских отношений. О грядущих переговорах говорят и европейские лидеры.

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским обещает стать одним из самых долгожданных и многообещающих событий, касающихся российско-украинских отношений. О грядущих переговорах говорят и европейские лидеры.Первая личная встреча Путина с Зеленским должна состояться в рамках переговоров в нормандском формате, на которой также будут присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава немецкого правительства посветила предстоящему саммиту часть своего выступления в бундестаге.Она отметила, что надеется на более значительный прогресс от встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского и ведет работу над организацией мероприятия. При этом Ангела Меркель сделала замечание, которое можно расценить как попытку возложить ответственность за срыв переговоров, наблюдавшийся ранее, на предыдущего президента Украины Петра Порошенко."Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности", – цитирует издание "Обозреватель" главу немецкого правительства. Таким образом, Ангела Меркель не стала прямо обвинять Петра Порошенко и даже не называла его имени, однако дала понять, что прогресс начался только после того, как он покинул свою должность."На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", – добавила Ангела Меркель. По ее словам, встреча Путина с Зеленским должна помочь процессу мирного разрешения конфликта в Донбассе. Подобной же позиции придерживался и президент Франции Эммануэль Макрон.Материал дополняется.