Следственные органы разбираются обстоятельствах кончины артистки Элины Быстрицкой. Сегодня появилась еще одна версия случившегося.

Следственные органы разбираются обстоятельствах кончиныартистки Элины Быстрицкой. Сегодня появилась еще одна версия случившегося.Сейчас органы проверяют информацию о возможном доведении до самоубийства.Отметим, что обвиняемых в этом деле пока нет.Следователи полагают, что ответственные за состояниездоровья Элины Быстрицкой не оказывали ей должного ухода, из-за чего довелиженщину до добровольного желания уйти из жизни. Скорее всего, речь идет осиделках, которые халатно относились к своим обязанностям. Версия покапроверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующейстатье. Об этом сообщает .Отметим, что друзьябольше склоняются кдругой версии – звезду заморили голодом. Незадолго до смерти артистка весилавсего 38 килограмм. Из-за недоедания у 91-летней женщины обострились тяжелыехронические заболевания. В конце концов она скончалась в реанимации частноймосковской клиники.Актриса Зинаида Кириенко говорила, что, заглянув в гроб вмомент похорон, пришла в ужас. Она не узнала ."У нее личико было вот такое маленькое (показала на кулак. –Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиденарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрелаЭлину я лишь на могиле", – говорила артистка корреспонденту"Дни.ру".