Следственные органы разбираются обстоятельствах кончины
артистки Элины Быстрицкой. Сегодня появилась еще одна версия случившегося.
Следственные органы разбираются обстоятельствах кончины
артистки Элины Быстрицкой. Сегодня появилась еще одна версия случившегося.
Сейчас органы проверяют информацию о возможном доведении до самоубийства.
Отметим, что обвиняемых в этом деле пока нет.
Следователи полагают, что ответственные за состояние
здоровья Элины Быстрицкой не оказывали ей должного ухода, из-за чего довели
женщину до добровольного желания уйти из жизни. Скорее всего, речь идет о
сиделках, которые халатно относились к своим обязанностям. Версия пока
проверяется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующей
статье. Об этом сообщает .
Отметим, что друзьябольше склоняются к
другой версии – звезду заморили голодом. Незадолго до смерти артистка весила
всего 38 килограмм. Из-за недоедания у 91-летней женщины обострились тяжелые
хронические заболевания. В конце концов она скончалась в реанимации частной
московской клиники.
Актриса Зинаида Кириенко говорила, что, заглянув в гроб в
момент похорон, пришла в ужас. Она не узнала .
"У нее личико было вот такое маленькое (показала на кулак. –
Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. На панихиде
нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти, поэтому рассмотрела
Элину я лишь на могиле", – говорила артистка корреспонденту
"Дни.ру".