Среда 11 сентября может стать в Москве самым теплым днем осени. Воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Осадков и ветра не будет.

Среда 11 сентября может стать в Москве самым теплым днем осени.Как рассказали РИА Новости в Центре погоды ФОБОС, сегодня в столице воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. При этом будет переменная облачность без осадков.Ветер будет дуть слабый, атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.По данным синоптиков, климатическая норма превышена на пять градусов. Такая погода — будто компенсация за дождливое и прохладное и лето, когда температура воздуха днем в Москве опускалась до 13-15 градусов.