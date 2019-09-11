Несмотря на то, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод еще несколько лет назад, до сих пор в СМИ всплывают подробности их супружеской жизни. Так, говорят, что поющая ведущая много сделала для их семейного гнездышка, но в итоге осталась ни с чем.

Несмотря на то, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод еще несколько лет назад, до сих пор в СМИ всплывают подробности их супружеской жизни. Так, говорят, что поющая ведущая много сделала для их семейного гнездышка, но в итоге осталась ни с чем.На днях Дмитрий Тарасов и его третья жена, модель Анастасия Костенко объявили о том, что скоро у них появится второй ребенок. Отметим, что в июле 2018 года темноволосая красавица родила футболисту дочь Милану. Чтобы содержать увеличивающееся семейство (а также выплачивать алименты первой жене на старшую дочь Ангелину), безработный Дмитрий Тарасов вынужден продать свой роскошный особняк.Спортсмен просит за дом кругленькую сумму. "Дмитрий назначил цену в 250 миллионов рублей. Дело в том, что за последний год он серьезно вложился в данную недвижимость и хочет отбить затраченное", – рассказал репортерам риэлтор по имени Егор.