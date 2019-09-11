Международная группа ученых из США и Канады сделали важное открытие. Они доказали, что можно остановить процесс старения у людей.

Международная группа ученых из США и Канады сделали важное открытие. Они доказали, что можно остановить процесс старения у людей.Специалисты провели исследование, в котором приняли участие девять добровольцев. Им давали гормоны роста DHEA. Также они регулярно принимали предотвращающие диабет лекарства. Так как он может развиться в качестве побочного эффекта.С возрастом у человека в вилочковой железе накапливаются жировые отложения. Кроме того, ослабевают иммунные реакции из-за снижения уровня гормона роста.Через год у семерых из девяти участников выявили уменьшение жировых отложений в вилочковой железе. Это орган, в котором созревают иммунные клетки Т-лимфоциты.Результаты анализа эпигенетических маркеров поразили ученых. Оказалось, что все добровольцы стали моложе на два года с биологической точки зрения.При эпигенетическом старении происходит перераспределение метильных групп. Они являются эпигенетическими факторами и связанны с цепочкой нуклеиновой кислоты. Метильные группы, в свою очередь, отключают или активируют определенные гены, передает Lenta.ru.