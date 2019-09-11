Сборная Бразилии по футболу проиграла команде Перу в отборочном матче, проходившем в Лос-Анджелесе. Единственный мяч на счету защитника перуанцев Луиса Абрама.

Сборная Бразилии по футболу проиграла команде Перу в отборочном матче, проходившем в Лос-Анджелесе. Единственный мяч на счету защитника перуанцев Луиса Абрама.Абрам поразил ворота пятикратных чемпионов мира за пять минут до финального свистка. К этому времени на поле у сборной Бразилии уже был Неймар, заменивший Робеорто Фирмино на 63 минуте. В составе бразильцев дебютировал нападающий "Реала" Винисиус.Отсутствие Лионеля Месси не помешало сборной Аргентины нанести крупное поражение команде Мексики 4:0. В составе победителей три мяча забил нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Еще один гол на счету бывшего полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.Сборная Уругвая не смогла удержать преимущество в игре с командой США – 1:1. Сборная Чили уступили команде Гондураса 1:2. Не было забито ни одного мяча в матче соседей – команд Колумбии и Венесуэлы. Сборная Эквадора разгромила боливийцев 3:0.