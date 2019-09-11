Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе категории Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Накануне он одержал победу в титульном бое против американца Дастина Порье.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе категории Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Накануне он одержал победу в титульном бое против американца Дастина Порье.После поединка, который Нурмагомедов выиграл благодаря удушающему приему в третьем раунде, российский боец смешанных единоборств признался, что хотел бы видеть себя на вершине общего рейтинга.Однако этого не произошло и россиянин, имеющий в своем активе 28 побед при нуле поражений, остался вторым. На первом месте по-прежнему американец Джон Джонс, выступающий в полутяжелом весе.