В России продолжают анализировать демарш президента Украны Владимира Зеленского против агрессивной политики его предшественника Петра Порошенко. Кто-то считает, что пауза в разрыве соглашений между двумя странами может вылиться в нормализацию отношений.

В России продолжают анализировать демарш президента Украны Владимира Зеленского против агрессивной политики его предшественника Петра Порошенко. Кто-то считает, что пауза в разрыве соглашений между двумя странами может вылиться в нормализацию отношений.Каждый день вниманию публики представляется очередной скандал с Владимиром Зеленским. На этот раз журналисты обратили внимание на то, что процесс разрыва двусторонних соглашений между Россией и Украиной, начатый еще при Петре Порошенко, неожиданно затормозился.Так, Павел Климкин еще будучи министром иностранных дел обещал, что уже "в ближайшее время" будут аннулированы 40 договоров. Этого, однако, не произошло до сих пор. Кто-то считает, что у Владимира Зеленского просто не доходят руки до того, чтобы завершить этот процесс. Другие эксперты полагают, что речь идет об осознанном демарше главы государства против политики его предшественника."Порошенко шел в разнос. Сейчас правительство, которое утвердила Верховная рада и новый президент, стоит перед серьезной задачей. У страны тяжелое экономическое положение, а лозунгами и выступлениями националистов и экстремистов страну не накормишь", – цитирует первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.По словам сенатора, украинские власти имели все возможности для того, чтобы убедиться в том, что Евросоюз не заинтересован оказывать им заметную помощь. На этом фоне у кого-то из них могли появиться разумные идеи развернуть свою политику и попытаться восстановить порванные связи и контакты."Если это так, то мы это приветствуем, так как Россия считает Украину братским народом. Мы обречены жить вместе и в союзных отношениях", – подчеркнул Владимир Джабаров.Сенатор считает, что дополнительной динамике этому процессу придаст и сама Европа. Дело в том, что не только Киев разочаровался в Брюсселе, но и Брюссель – в Киеве. Москва же традиционно выступает за налаживание партнерских и взаимовыгодных отношений с теми, кто готов к равноправному и конструктивному диалогу. "Таким образом, тенденции по налаживанию наших контактов будут нарастать", – заключил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам.Отметим, ранее скандал с Зеленским, отказавшимся продолжать политику Порошенко, прокомментировал председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.Материал дополняется.