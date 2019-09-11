10 сентября в Москве наградили победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Он организован информагентством Россия сегодня в память о своем фотокорреспонденте, который погиб под Донецком, выполняя редакционное задание. В этом году за звание лучшего боролись 28 фотографов со всего мира. Кто стал победителем?

Вечером 10 сентября в Москве наградили победителей 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Он организован информагентством "Россия сегодня" в память о своем фотокорреспонденте, который погиб под Донецком, выполняя редакционное задание. В этом году за звание лучшего боролись 28 фотографов со всего мира. А победителем стал итальянец Габриэле Чеккони, сделавший серию пронзительных снимков о жизни беженцев в Бангладеш.Гран-при вручал главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который только в субботу, 7 сентября, прилетел в Москву в результате обмена заключенными между Россией и Украиной. Фотографии участников конкурса он оценивал со своей журналистской точки зрения, сообщает "Россия 1"."Знаете, что очень важно? Они же честные, эти фотографии. Я пока не все видел, но, я так понимаю, что здесь почти нет постановочных снимков. И это большая работа — ловить что-то в реалиях, показывать это и превращать реальную жизнь в искусство, потому что человек делает это профессионально и честно", — отметил Кирилл Вышинский.