Неизвестные, разбив витрины, проникли в помещение магазина, похитили мобильные телефоны и другое имущество, после чего скрылись...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже из салона сотовой связи. Один из них подозревается также в ограблении магазина цифровой техники.В полицию поступило заявление от представителя организации о краже в одном из салонов связи на улице Большая Полянка. Неизвестные, разбив витрины, проникли в помещение магазина, похитили мобильные телефоны и другое имущество, после чего скрылись. Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Комсомольской площади задержали подозреваемых – 30 и 31-летнего мужчин, приезжих из ближнего зарубежья. Установлено, что задержанные являются родными братьями.Сотрудники полиции установили причастность одного из задержанных к совершенному ранее нападению на салон сотовой связи на Большой Садовой улице. 31-летний мужчина вместе с неустановленным лицом также путем разбития стекла проник в помещение и открыто похитил 13 мобильных телефонов стоимостью более 220 тысяч рублей. Похищенное злоумышленники сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка и Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 «Кража» и статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60