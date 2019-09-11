Российский хоккеист Вашинтог Кэпиталз Александр Овечкин признан спортсменом года по версии журнала GQ. Как пишет издание, капитан столичных переписывает историю мирового хоккея и превращается в одного из самых влиятельных людей мира.

Российский хоккеист "Вашинтог Кэпиталз" Александр Овечкин признан спортсменом года по версии журнала GQ. Как пишет издание, капитан "столичных" переписывает историю мирового хоккея и превращается в одного из самых влиятельных людей мира.Одним из главных конкурентов Ови в данной номинации был непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Кроме бойца смешанных единоборств на звание "Спортсмен года" также претендовали конькобежец Павел Кулижников, теннисист Карен Хачанов, а также летающий лыжник Евгений Климов.Напомним, что в минувшем сезоне Овечкин стал самым результативным российским хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, перебив державшийся десять лет рекорд Сергея Федорова. Также Овечкин обновил рекорд легендарного Уэйна Гретцки – на протяжении десяти сезонов он забивает больше 45 шайб.Напомним, что предыдущим спортсменом года являлся пловец Евгений Рылов, а предыдущим хоккеистом, побеждавшим в номинации становился Евгений Малкин. Он стал лауреатом в 2012 году.