Детские крики и скрип качелей вынудили жительниц Волосовского района Ленинградской области взяться за пилу. Буквально за пару минут источник шума был уничтожен. Очевидцы сняли мстительных пенсионерок на видео.

Детские крики и скрип качелей вынудили жительниц Волосовского района Ленинградской области взяться за пилу. Буквально за пару минут источник шума был уничтожен. Очевидцы сняли мстительных пенсионерок на видео.Инцидент произошел вечером 9 сентября на детской площадке в поселке Бегуницы."Им говоришь: "Бабушка столетняя!" А они специально бьют, и бьют, и бьют!" — упрекала собравшихся мальчишек пожилая женщина с пилой в руках.Объясниться она решила только после того, как перепилила деревянные качели, мешавшие жителям соседнего дома. Родителей ребят, предлагавших обратиться к местным чиновникам с просьбой установить резинки, чтобы аттракцион не издавал шума, женщина и слушать не стала — ведь любые дополнения все равно бы не спасли пенсионерок от детских криков.В администрации поселка, как отмечает 47news, теперь подсчитывают нанесенный ущерб. Не исключено, что пенсионерку через суд заставят оплатить восстановление качелей.