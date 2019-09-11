По версии следствия, фигуранты похитили из жилищ местных жителей имущество на сумму около 40 000 рублей.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и 54-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище.По версии следствия, 34-летний злоумышленник в мае и июне текущего года проникал в дома местных жителей, откуда похищал бытовые электроинструменты и технику. В одном из случаев на территорию чужого домовладения злоумышленник попал вместе со своим 54-летним приятелем. Вместе они похитили 10 чугунных батарей, которые впоследствии сдали в пункт приема лома.В ходе следствия собрана доказательственная база по четырем эпизодам преступной деятельности. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам, составил около 40 000 рублей. Часть похищенного имущества была изъята и возвращена законным владельцам.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.