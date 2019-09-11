Ходовые испытания атомной подводной лодки Белгород начнутся в июне 2020 года. Сейчас субмарина достраивается у причальной стенки и проходит швартовные испытания, рассказал генеральный директор судостроительного завода Севмаш Михаил Будниченко.

Ходовые испытания атомной подводной лодки "Белгород" начнутся в июне 2020 года. Сейчас субмарина достраивается у причальной стенки и проходит швартовные испытания, рассказал генеральный директор судостроительного завода "Севмаш" Михаил Будниченко.Флот получит новую подлодку в сентябре 2020 года, пишет агентство ТАСС.Напомним, АПЛ "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года. На торжественной церемонии присутствовал Владимир Путин. Глава государства заявил, что новая субмарина особенно важна для укрепления российских ВМС и защиты морских рубежей страны."Белгород" – это первый носитель подводных беспилотников "Посейдон". Впервые о них рассказал Владимир Путин во время Обращения к Федеральному Собранию в марте 2018 года. Эти дроны способны двигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час.