Рязанский водитель обстрелял продавца шаурмы за отказ бесплатно его накормить и поделиться деньгами. Очевидец снял конфликт на видео.

Рязанский водитель обстрелял продавца шаурмы за отказ бесплатно его накормить и поделиться деньгами. Очевидец снял конфликт на видео.Инцидент произошел утром 10 сентября в микрорайоне Недостоево. На записи слышно, как зашедший на кухню бистро мужчина требует у мигрантов из Средней Азии отдать ему деньги. Судя по всему, ответ был отрицательным и не устроил "просителя" — то выхватил травматический пистолет и произвел четыре выстрела по убегающему продавцу, при этом выкрикивая оскорбления.Спустя минуту, когда рэкетир уже был готов уехать, в конфликт вмешался еще один сотрудник фастфуда, и тут прозвучал еще один выстрел. В итоге дебошир уехал на своем Hyundai с пустыми руками, а пострадавшего повара госпитализировали с ранениями бедра и груди.