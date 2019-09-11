В этому году новость о тяжелой болезни артистки облетела всю глобальную паутины. Ходят слухи, что у Анастасии Заворотнюк онкология – рак мозга. Соседи актрисы рассказали о ее жутком состоянии перед госпитализацией.

В этому году новость о тяжелой болезни артистки облетела всю глобальную паутины. Ходят слухи, что у Анастасии Заворотнюк онкология – рак мозга. Соседи актрисы рассказали о ее жутком состоянии перед госпитализацией.Последние несколько лет Анастасия живет в коттеджном поселке Крекшино. По соседству с ней – звезды российского шоу-бизнеса. Тем не менее, встречаются и обычные люди, которые так или иначе видят знаменитость в повседневной жизни. На удивление, элитное пристанище "сливок общества" окружено только обычными сетевыми супермаркетами и ярмарками. Местные продавцы рассказывают, что Заворотнюк часто покупает у них продукты."Зачем мама, сама она ходит", – рассказал журналистам крекшинский торговец сухофруктами – "Два дня как тут была на красном "Порше" 888. Чернослив, курагу, изюм у меня взяла."Он уточнил, что слухи о болезни знаменитости всего лишь провокация. Тем не менее, остальные местные жители все чаще видят, как мама Анастасии – Валентина – появляется в церкви. Говорят, что женщина "выходит в свет" в угнетенном состоянии."Анастасию я здесь не встречала, а Валентина, мама ее, заходит иногда. Люди они хорошие, но видно, что закрытые", – поведала в газете "Комсомольская правда" одна из прихожанок храма. Она сказала, что Заворотнюк действительно больна. В последнее время артистка все чаще появляется на публике в платке, покрывающем голову."Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове", – дополнила женщина.Тем не менее, концертный директор Заворотнюк отказался как-либо комментировать ситуацию. Он довольно резко ответил, что информацию о здоровье артистки распространять не собирается.