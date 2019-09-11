В этому году новость о тяжелой болезни артистки облетела всю глобальную паутины. Ходят слухи, что у Анастасии Заворотнюк онкология – рак мозга. Соседи актрисы рассказали о ее жутком состоянии перед госпитализацией.

В этому году новость о тяжелой болезни артистки облетела всю глобальную паутины. Ходят слухи, что у Анастасии Заворотнюк онкология – рак мозга. Соседи актрисы рассказали о ее жутком состоянии перед госпитализацией.Последние несколько лет Анастасия живет в коттеджном поселке Крекшино. По соседству с ней – звезды российского шоу-бизнеса. Тем не менее, встречаются и обычные люди, которые так или иначе видят знаменитость в повседневной жизни. На удивление, элитное пристанище "сливок общества" окружено только обычными сетевыми супермаркетами и ярмарками. Местные продавцы рассказывают, что Заворотнюк часто покупает у них продукты."Зачем мама, сама она ходит", – рассказал журналистам крекшинский торговец сухофруктами – "Два дня как тут была на красном "Порше" 888. Чернослив, курагу, изюм у меня взяла."Он уточнил, что слухи о болезни знаменитости всего лишь провокация. Тем не менее, остальные местные жители все чаще видят, как мама Анастасии – Валентина – появляется в церкви. Говорят, что женщина все чаще "выходит в свет" в угнетенном состоянии."Анастасию я здесь не встречала, а Валентина, мама ее, заходит иногда. Люди они хорошие, но видно, что закрытые", – поведала в интервью газете "Комсомольская правда" одна из прихожанок храма. Она сказала, что Заворотнюк действительно больна. В последнее время артистка все чаще появляется на публике в платке, покрывающем голову.Новость дополняется