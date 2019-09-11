Вторая неделя октября в Татарстане пройдет под девизом Неделя леса. Так с 5 по 12 октября планируется высадить полтора миллиона деревьев. Массовая высадка состоится в первый день. Под Казанью природоохранная акция пройдет в Высокогорском и в Пестречинском районах.

Вторая неделя октября в Татарстане пройдет под девизом "Неделя леса". Так с 5 по 12 октября планируется высадить полтора миллиона деревьев. Массовая высадка состоится в первый день. Под Казанью природоохранная акция пройдет в Высокогорском и в Пестречинском районах.Как рассказал министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге с журналистами, акция предусматривает не только высадку саженцев, но очистку территории леса, а также благоустройство мест отдыха, сообщает ГТРК "Татарстан".Главная цель акции - сохранение лесов в республике. Намечено до 2024 года выравнить баланс выбытия и воспроизводства лесов в стопроцентном соотношении. В настоящее время этот показатель составляет 62 процента.