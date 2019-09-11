Американский боец смешанного стиля Дастин Порье после поражения от действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова поделился своими пожеланиями относительно следующего соперника по UFC. Американец намерен провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье после поражения от действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова поделился своими пожеланиями относительно следующего соперника по UFC. Американец намерен провести бой с ирландцем Конором Макгрегором."Я думаю, что мой бой против Конора на данный момент имеет большой смысл", — написал в своем Twitter-аккаунте Порье. В ответ на это Макгрегор ответил в своем стиле: "Я разобрался бы с тобой за 90 секунд, брат. И тебе бы следовало говорить мое имя с большим уважением. Макгрегор — не следующий. Макгрегор – это всегда цель. Скажи это сейчас, и я подумаю об этом".Твит Макгрегора был сопровожден хэштегом "Убрать за 90 секунд", чем ирландец намекнул Порье на их предыдущий бой в 2014 году, когда представитель Ирландии одержал победу над американцем менее чем за две минуты.Напомним, что накануне Порье потерпел поражение в титульном бое против Нурмагомедова в третьем раунде после удушающего приема со стороны российского бойца. Ровно также досрочно был повержен Хабибом и сам Макгрегор в октябре 2018 года.