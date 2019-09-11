В последнее время распространяются слухи о нездоровье Бориса Корчевникова. Поклонники сильно переживают.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-09-2019-posle-obnarodovaniya-foto-uxodyashhego-korchevnikova-rossiyane-razom-vzmolilis.html" target="_blank">После обнародования фото уходящего Корчевникова россияне разом взмолились</a> - В последнее время распространяются слухи о нездоровье Бориса Корчевникова. Поклонники сильно переживают.
[url=https://33live.ru/novosti/11-09-2019-posle-obnarodovaniya-foto-uxodyashhego-korchevnikova-rossiyane-razom-vzmolilis.html]После обнародования фото уходящего Корчевникова россияне разом взмолились[/url] - В последнее время распространяются слухи о нездоровье Бориса Корчевникова. Поклонники сильно переживают.