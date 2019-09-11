Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что с начала нынешнего туристического сезона в Турции погибли около 90 россиян. Он объяснил, почему трагические инциденты участились. Ерхов отметил, что нынешний туристический сезон еще не закончился и он действительно оказался очень тяжелым в отношении того, что происходит с российскими туристами на юге Турции.

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что с начала нынешнего туристического сезона в Турции погибли около 90 россиян. Он объяснил, почему трагические инциденты участились.Ерхов отметил, что нынешний туристический сезон еще не закончился и он действительно оказался очень тяжелым в отношении того, что происходит с российскими туристами на юге Турции. Российский посол рассказал, что на сегодня зафиксировано уже 88 летальных случаев, а также около 40 фактов медицинской эвакуации. Алексей Ерхов объяснил, что связать это можно с увеличивающимся туристическим потоком из России. Например, в прошлом, 2018 году, Турцию посетили около шести миллионов российских граждан, а в нынешнем, согласно прогнозам, их должно быть больше.Посол России в Анкаре рассказал, что и российские ведомства, и турецкие партнеры принимают необходимые меры, которые помогут обеспечить должный уровень безопасности туристов, а также прекратят возникновение несчастных случаев. Ерхов отметил, что преломить негативную тенденцию непросто, но российская сторона надеется, что совместными усилиями с ответственными представителями туристической индустрии удастся справиться с ситуацией.Алексей Ерхов рассказал о причинах происходящего с российскими туристами. По его словам, причиной тому является состояние здоровья людей. Например, люди преклонного возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, приезжают в Турцию летом, когда жарко. Из этого вытекают инфаркты, инсульты и многое другое.Также посол России в Анкаре рассказал об участившихся случаях дорожно-транспортных происшествий с туристическими автобусами и на пешеходных переходах. Ерхов обратился к соотечественникам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными на дорогах, а также пользоваться для трансфера и экскурсий транспортом проверенных, сертифицированных туристических компаний. Также рекомендуется на курортах избегать сомнительных, пускай и недорогих предложений.Ранее сообщалось о нескольких трагических инцидентах в Турции. Только за последние две недели там погибли три человека, в числе которых дети.