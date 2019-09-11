Накануне в Москве прошло одно из главных светских мероприятий года – награждение людей года по версии журнала GQ. Некоторые звезды российского шоу-бизнеса разожгли бурный интерес к своим персонам.

Накануне в Москве прошло одно из главных светских мероприятий года – награждение "людей года" по версии журнала GQ. Некоторые звезды российского шоу-бизнеса разожгли бурный интерес к своим персонам.К их числу можно смело отнести Светлану Ходченкову и Семена Слепакова. Все время на церемонии они провели вместе, в обнимку позировали папарацци. Хотя приехали на мероприятие они порознь.Поговаривают, что у актрисы и юмориста роман. По слухам, отношения завязались во время съемок сериала "Домашний арест".Сценаристом и продюсером популярной картины был Слепаков. А Ходченкова, в свою очередь, сыграла одну из ролей, сообщает .Кроме них, внимание журналистов привлекла еще одна звездная пара. По данным , На церемонию награждения явились Ксения Собчак и Константин Богомолов. Но их появление все-таки уже стало привычным, поэтому они не оказались в эпицентре внимания.Напомним, Слепаков женат. Его супруга далека от шоу-бизнеса, да и сам Семен не выставляет личную жизнь напоказ. Хотя в апреле Ксения Собчак пустила слух о разводе комика. Но, как писали ранее , спустя время призналась, что ошиблась.