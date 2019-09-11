Веками формировавшиеся основы паспортной системы, регистрационного учета населения, контроля и надзора в сфере миграции стали неотъемлемой частью обеспечения безопасности российского общества и государства.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю с 300-летием со дня образования в структуре российской полиции подразделений по вопросам миграции!Служба по праву может гордиться богатой историей и традициями. Она прошла славный путь от петровской эпохи до наших дней, неоднократно доказывая свою важную роль в реализации прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства.Веками формировавшиеся основы паспортной системы, регистрационного учета населения, контроля и надзора в сфере миграции стали неотъемлемой частью обеспечения безопасности российского общества и государства.В тяжелые годы Великой Отечественной войны подразделения паспортно-визовой службы принимали активное участие в поддержании правопорядка в тылу. В условиях массовой эвакуации населения вели масштабную адресно-справочную работу, восстанавливали связь между родными и близкими.И в наше время сотрудники миграционных подразделений призваны оказывать необходимую помощь гражданам. Значительное внимание уделяется упрощению процесса оформления документов, созданию комфортных условий для получения государственных услуг. Совершенствуются механизмы профилактики и пресечения правонарушений.Сегодня одна из приоритетных задач – обеспечить максимальное содействие нашим соотечественникам, желающим переселиться в Россию на свою историческую родину.Уверен, вы и впредь будете делать все необходимое для повышения эффективности работы.Благодарю личный состав и ветеранов за добросовестную службу.Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям.Министр внутренних дел Российской Федерациигенерал полиции Российской ФедерацииВладимир Колокольцев11 сентября 2019 г.