Пожарные потушили открытый огонь на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области. Теперь предстоит разобрать сгоревшие конструкции и пролить их.

Пожарные потушили открытый огонь на складе горюче-смазочных материалов в Нижегородской области. Теперь предстоит разобрать сгоревшие конструкции и пролить их. Пламя вспыхнуло накануне вечером и стало быстро распространяться: оно охватило 5 тысяч квадратных метров. На складе находились пятьсот тонн машинного масла в бочках.Яркие вспышки горящего моторного масла видны за несколько километров. В пригороде Нижнего Новгорода горит предприятие, где хранилось более 500 тонн нефтепродуктов. Бочки лежали как в ангаре, так и на открытой площадке перед ним. Из-за чего произошло возгорание, еще предстоит установить. Охранник произошедшее описывают кратко: "Хлопок и дым пошел, а потом огонь".Пожару присвоен четвертый повышенный ранг опасности. Движение на трассе Нижний Новгород – Саранск на время пришлось ограничить для проезда спецтехники. Территорию промзоны оцепили в радиусе километра. Сообщается о двух пострадавших. Это сотрудники предприятия, которые в первые минуты после возгорания пытались самостоятельно сбить пламя.По счастью, железнодорожные пути проходят менее чем в километре от горящего предприятия. С прибытием специальных поездов спустя почти четыре часа пожар был локализован. Тем временем сотрудники Роспироднадзора уже берут пробы воздуха. Главное, что огню не дали распространиться на соседние предприятия – они в промзоне находятся очень плотно. Что, кстати, весьма осложнило работу пожарных.