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<a href="https://33live.ru/novosti/11-09-2019-pravda-o-rake-zavorotnyuk-oboshlas-pervomu-kanalu-v-tri-milliona.html" target="_blank">Правда о раке Заворотнюк обошлась Первому каналу в три миллиона</a> - Стало известно, какие программы поборолись за то, чтобы Анастасия Заворотнюк дала откровенное интервью, в котором бы рассеяла весь туман вокруг своего здоровья. На протяжении нескольких недель ходят слухи, будто звезда сериала Моя прекрасная няня больна раком.