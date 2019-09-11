Москва оказалась единственным европейским городом среди финалистов международной урбанистической премии Global Awards for Excellence.

"Начиная с 2018 года, они внимательно следили за тем, что происходит в Москве, дали оценку тому, что сделано. Единодушным решением этого сообщества, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, Москва признана лидером в создании комфортной городской среды", — сказал заммэра столицы Петр Бирюков.Он подчеркнул, что за последние шесть лет в Москве благоустроено более 350 улиц.Помимо программы "Моя улица", в этом году в шорт-лист премии вошли 14 проектов из Северной Америки и четыре — из Азии. Среди лауреатов — набережная Хоффман-Медисон в Вашингтоне, башня Гуоко в историческом квартале Сингапура и международный рынок в Вайкики на Гавайях.В июле после посещения объектов жюри из 19 финалистов выбрало 11 победителей. Награждение состоится в Вашингтоне 18-21 сентября.Учредителем премии Global Awards for Excellence является Urban Land Institute (ULI, Институт городских земель). Это основанная в 1936 году некоммерческая научно-исследовательская организация, занимающаяся городским планированием и развитием. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, офисы — в Гонконге, Лондоне, Франкфурте. В настоящее время членами ULI являются 40 тыс. человек, 20% из которых работают в сферах политики, науки, государственно-частного партнерства.Премия Global Awards for Excellen была учреждена в 1979 году и считается одной из наиболее престижных в сфере городского девелопмента.