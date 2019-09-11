В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения Русофилов Николай Малинов занимался шпионажем.

В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.Как сообщил глава прокуратуры Сотир Цацаров, пока расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается. По данным следствия, он собирал данные о болгарской внешней политике и не только в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований.Малинов освобожден из под ареста под залог в 50 тысяч левов (более 28 тысяч долларов) и подписку о невыезде.Цацаров также рассказал, что на 10 лет запрещен въезд на территорию Болгарии бывшему директору Российского института стратегических исследований генералу Леониду Решетникову.В прокуратуре отметили, что усилия Малинова якобы были направлены на обеспечение деятельности неправительственных организаций, создание интернет-сайтов и своего телеканала, которые можно было бы использоваться для политического давления.