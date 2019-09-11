Певец опубликовал видео с извинениями. Судя по всему, выходку Димы Билана забудут еще не скоро.

Певец опубликовал видео с извинениями. Судя по всему,выходку Димы Билана забудут еще не скоро.Вокалисту пришлось просить прощения за скандальное выступление наДне города в Самаре. Дима Билан признался, что вышел на сцену после пары стопокконьяка.По словам артиста, он немного не рассчитал. "Посколькуя веду здоровый образ жизни, общаюсь с диетологом, ем каждые 3,5 часа, так какесть достаточно серьезные проблемы с желчным пузырем и пищеводом, видимо, из-задолгого отсутствия алкоголя в моей жизни, я не рассчитал с коньяком. Этосыграло со мной жуткую шутку", – говорит Дима Билан.Артист пообещал в ближайшее время загладить винуперед жителями Самары. Дима Билан оплатит установку в городе детской площадки, купитнужную аппаратуру в детскую больницу, также вокалист даст бесплатный концерт.Добавим, что верных поклонников тронула речь вокалиста. Отмечалось,что не первый артист, выступивший перед зрителями в нетрезвом виде."Да простите вы его, не судите, чем сами то лучше в некоторыхобстоятельствах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "А ему верю, у всех бывает, он же живой человек", "Дима со всеми бывает.Хорошо, что извинились на многих концертах поют нетрезвыми артисты", "Ну, хоть хватило смелости признаться! Прибухнул,с кем не бывает! Пьяным на сцену лезть, это ж не караоке 🎤", – оправдывают фанаты.К слову, не всепользователи Сети готовы забыть пьяную оплошность артиста. Покаяние Билана многие и слушать не захотели. "Обмудок-наркоман 😂", "Противно слушать! Прям святоша", "Позорище", "Нет, незаслуживает. Они этосебе могут позволить в провинции. Попробовали бы в Москве таксебя вести", – пишут пользователи Сети в Instagram-аккаунте "Дни.ру".