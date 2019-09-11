Певец опубликовал видео с извинениями. Судя по всему,
выходку Димы Билана забудут еще не скоро.
Певец опубликовал видео с извинениями. Судя по всему,
выходку Димы Билана забудут еще не скоро.
Вокалисту пришлось просить прощения за скандальное выступление на
Дне города в Самаре. Дима Билан признался, что вышел на сцену после пары стопок
коньяка.
По словам артиста, он немного не рассчитал. "Поскольку
я веду здоровый образ жизни, общаюсь с диетологом, ем каждые 3,5 часа, так как
есть достаточно серьезные проблемы с желчным пузырем и пищеводом, видимо, из-за
долгого отсутствия алкоголя в моей жизни, я не рассчитал с коньяком. Это
сыграло со мной жуткую шутку", – говорит Дима Билан.
Артист пообещал в ближайшее время загладить вину
перед жителями Самары. Дима Билан оплатит установку в городе детской площадки, купит
нужную аппаратуру в детскую больницу, также вокалист даст бесплатный концерт.
Добавим, что верных поклонников тронула речь вокалиста. Отмечалось,
что не первый артист, выступивший перед зрителями в нетрезвом виде.
"Да простите вы его, не судите, чем сами то лучше в некоторых
обстоятельствах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "А ему верю, у всех бывает, он же живой человек", "Дима со всеми бывает.
Хорошо, что извинились на многих концертах поют нетрезвыми артисты", "Ну, хоть хватило смелости признаться! Прибухнул,
с кем не бывает! Пьяным на сцену лезть, это ж не караоке 🎤", – оправдывают фанаты.
К слову, не все
пользователи Сети готовы забыть пьяную оплошность артиста. Покаяние Билана многие и слушать не захотели. "Обмудок-наркоман 😂", "Противно слушать! Прям святоша", "Позорище", "Нет, не
заслуживает. Они это
себе могут позволить в провинции. Попробовали бы в Москве так
себя вести", – пишут пользователи Сети в Instagram-аккаунте "Дни.ру".