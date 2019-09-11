Смелые заигрывания президента Белоруссии Александра Лукашенко с американцами не остались без внимания Москвы. В Кремле предупредили Батьку о красных линиях в отношениях с Вашингтоном.

Смелые заигрывания президента Белоруссии Александра Лукашенко с американцами не остались без внимания Москвы. В Кремле предупредили Батьку о "красных линиях" в отношениях с Вашингтоном.Накануне в Минск прибыл секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Он провел переговоры с Александром Лукашенко.По официальным сообщениям, стороны обсуждали борьбу с терроризмом. На самом деле, полагает политолог Арсений Савицкий, Патрушев намерен проверить, не переходит ли Лукашенко установленные Кремлем "красные линии".Эксперт напомнил, что Патрушев прибыл в Минск вскоре после визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. По словам Савицкого, Кремль озабочен контактами Лукашенко с американцами.А в июле Минск посетил помощник госсекретаря США Джордж Кент. После этого в белорусскую столицу вылетел глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Посланник Кремля предупредил Лукашенко, чтобы белорусские власти не заигрывались в дружбу с "заокеанскими партнерами", отметил Савицкий в беседе с "Белорусской правдой".Кроме того, эксперт обратил внимание, что Патрушев прибыл в Минск после новой порции громких заявлений белорусского лидера в адрес Москвы. Политолог расценил слова как готовность порвать с нефтегазовой зависимостью от России, поставив Кремль в сложное положение по поводу транзита энергоносителей в Европу."Все сказанное только накаляет фон и без того непростых отношений между Минском и Москвой", – резюмировал эксперт.Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провел переговоры с в Минске в конце августа. Белорусский лидер предложил начать отношения двух стран с чистого листа.