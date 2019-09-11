4 сентября в Сети появился трейлер к супергеройской саге Стиратели 2. Начало, спродюссированной торговой сетью Пятерочка. В центре сюжета ролика – битва за Вселенную между злыми офисными ластиками и новым поколением Стирателей из Пятерочки. Производством ролика торговая сеть занималась совместно с digital-агентством Re:evolution.

4 сентября в Сети появился трейлер к супергеройской саге "Стиратели 2.Начало", спродюссированной торговой сетью "Пятерочка". Вцентре сюжета ролика – битва за Вселенную между злыми офисными ластиками иновым поколением "Стирателей" из "Пятерочки". Производством ролика торговаясеть занималась совместно с digital-агентством Re:evolution.Блокбастерснят одним из лучших российских стоп-моушн-аниматоров – Ильей Гильмановым,озвучкой же занимались блогеры с самыми узнаваемыми голосами, такие какДжигурда, Хованский, ЯнГо, Джарахов, Кубик в Кубе, Старый из Клик Клак.Менеечем за сутки с момента публикации ролик набрал свыше 400 тысяч просмотров иколичество растет с каждым часом.рамках этого ролика для всех желающих проявить свой креатив "Пятерочка"запускает конкурс и дает возможность выиграть один из ценных призов: смартфонiPhone XR 64 ГБ, игровую приставку PlayStation 4 или наушники Apple AirPods.Принять участие в конкурсе просто - дляэтого всего лишь нужно снять свой видеоролик с супергероями и опубликовать егона своей странице в любой соцсети до 26 сентября с хэштегом #стирателивкино."Торговая сеть "Пятерочка" стремится каждыйдень вдохновлять своих гостей и всегда приветствует новые идеи. Сейчас мы даемвозможность каждому, где бы он ни находился, стать частью масштабного крутогопроекта и реализовать самые смелые и креативные идеи с нашими супергероями -"Стирателями-2". Это уникальный шанс показать свою работу миллионам с озвучкойот супер популярных блогеров. Такое признание, уверена, вдохновляет истимулирует участвовать не меньше, чем призы, которые мы подготовили для лучшихиз лучших",– поделилась руководительуправления бренд маркетинга торговой сети "Пятерочка" Татьяна Степанова.Напоминаем,получить фигурку героя из вселенной MARVEL можно за каждые 555 рублей в чекеили при покупке товаров партнеров данной акции, отмеченных специальными"стопперами" на полках в магазинах."Мысделали игрушки MARVEL еще более функциональными и эмоциональными, услышавпожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь это уже не просто ластики,которые надеваются на карандаш или ручку, но еще супергеройские печати,способные оставлять на бумаге или другой поверхности штампы в фирменныхгеройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекциюсупергероев всей семьей, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластикможет пригодиться ребенку на уроках в школе", – поделилась Татьяна Степанова.Полнаяколлекция состоит из 16 фигурок супергероев – шести разноцветныхфигурок-штампов и десяти одноцветных штампов-ластиков. Ракета, Халк, Воитель,Человек-паук, Танос, Капитан Америка, Капитан Марвел, Перчатка бесконечности,Чёрная Пантера, Железный Человек, Человек-муравей, Черная Вдова, ДокторСтрэндж, Соколиный Глаз, Небула, Тор – этих героев можно будет собирать самомуили обмениваться с друзьями для того, чтобы быстрее собрать полную сериюперсонажей любимых комиксов. Для удобства хранения и коллекционирования впродаже есть еще и специальный альбом.Ознакомитьсяс правилами акции можно на специальном сайте Стирали2.рф. Там же можно найти различные онлайн-игры, конкурсы и другойразвлекательный контент.