Состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии Дай пять!. на мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей.

Состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии "Дай пять!". на мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей.Не успела актриса Агата Муцениеце вернуться с отдыха, который провела в нескольких европейских странах, как сразу окунулась в жизнь столичной тусовки. Для выхода в свет артистка выбрала эффектный пиджак с большими рукавами и черные брюки. Глядя на точеную фигуру, трудно поверить, что артистка, по ее признанию, во время отпуска набрала несколько лишних килограммов."Я поправилась на четыре килограмма. Я обожаю пожрать на отдыхе, отстаньте! У меня выросло пузо. В этом пузе живут алкоголь, картошка фри, пицца, рыба и вся-вся вкусность, которую я пожираю каждый день!" – сообщила своим поклонникам, которые, по всей видимости, заподозрили ее в беременности. Интересно, что на мероприятии она появилась без мужа, актера Павла Прилучного, и детей: сына Тимофея и дочери Мии.Кстати, и свою дочь Мию не прихватила на премию певица Рита Дакота, снявшая ту же Агату Муцениеце в клипе на свою душераздирающую песню "Цунами". Артистка предстала перед журналистами в лаконичном черном костюме и с фирменно распущенными волосами. Говорят, развод с Владом Соколовским пошел ей только на пользу – как в творчестве, так и в личной жизни.А вот что происходит в семейной жизни певицы Глюк'oZы, остается только догадываться. На премии артистка появилась одна (впрочем, она крайне редко выходит в свет с супругом и дочерьми), блистая в золотом платье с фантазийной юбкой и демонстрируя новую прическу. Вот уже на протяжении нескольких недель муссируются слухи о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы). Артистка прямо ничего не комментирует, но дает понять, что это не правда. Вот только обручальное кольцо она почему-то сняла.В гордом одиночестве позировала для фотографов и дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина. Актриса предстала в ярком образе – таком же, как и ее жизнь, заигравшая новыми красками после продолжительного скандала с Тимуром Еремеевым, назвавшим себя ее внебрачным братом.Ей под стать пришлась телеведущая Екатерина Стриженова. Нет, она не участвует в телевизионных скандалах, зато тоже отдает предпочтение броским нарядам. Чего стоит только эта блузка насыщенного цвета фуксии.Впрочем, самый эффектный наряд оказался у певицы Елены Темниковой. Артистка развлекала взрослых и детей в костюме с умопомрачительными разрезами на бедрах. Думаем, подросткам такое зрелище понравилось.Актриса Дарья Сагалова, прославившаяся благодаря роли недалекой Светки Букиной из сериала "Счастливы вместе", в жизни прямая противоположность своей героине. Артистка ведет закрытый образ жизни: она не дает интервью, лишний раз не показывает детей и крайне редко выходит в свет. Поэтому каждое ее появление, особенно с наследницами, имеет большой эффект среди журналистов.Крайне экстравагантно выглядела на премии "Дай пять!" актриса . Артистка выбрала образ дамы начала ХХ века. Не забыла она прихватить с собой и сына Семена, который, к слову, в этом году пошел в первый класс. Несмотря на синдром Дауна, мальчик старается вести самый обычный образ жизни.