Следственный комитет заявил, что бывшие совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы обвиняются в растрате более 66 миллиардов рублей, а также 575 миллионов долларов. Об этом следователь сообщил на заседании Басманного суда Москвы во вторник, 10 сентября, где рассматривается ходатайство о заочном аресте Ананьева.

Следственный комитет заявил, что бывшие совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы обвиняются в растрате более 66 миллиардов рублей, а также 575 миллионов долларов.Об этом следователь сообщил на заседании Басманного суда Москвы во вторник, 10 сентября, где рассматривается ходатайство о заочном аресте Алексея Ананьева. По данным следствия, Дмитрий и Алексей в составе организованной группы совершили растрату вверенного им имущества ПАО "Промсвязьбанк". Сумма составляет 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов (почти 100 миллиардов рублей в совокупности), сообщает "Интерфакс".Денежные средства были растрачены в период с 12 по 14 декабря 2017 года. Дмитрий Ананьев, находясь в Москве и будучи при этом председателем правления Промсвязьбанка, вместе с родным братом, а также неустановленными лицами растратили вышеназванную сумму денег в пользу компании "Промсвязь Капитал Б. В.", конечным бенефициаром которой является Алексей Ананьев.Следователь пояснил, что в настоящее время возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате, а также легализации денежных средств, которые получены в результате совершения преступления. Обвинение братьям пока предъявлено только по статье о растрате.Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших владельцев Промсвязьбанка общей стоимостью 282,2 миллиарда рублей.В 2018 году банк подал заявление в правоохранительные органы. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело, поскольку она выявила противоправную деятельность Ананьевых.