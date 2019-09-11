Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал обладателем нового рекорда. Звездный португалец после матча с Литвой завоевал статус лучшего бомбардира отборочных раундов чемпионатов Европы за всю историю их проведения.

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал обладателем нового рекорда. Звездный португалец после матча с Литвой завоевал статус лучшего бомбардира отборочных раундов чемпионатов Европы за всю историю их проведения.В матче против литовцев Роналду стал автором четырех забитых мячей, принеся победу своей команде со счетом 5:1. Таким образом, он достиг отметки в 25 голов в квалификациях в Евро. Благодаря это достижению ему покорился рекорд ирландца Робби Кина – теперь уже прежнего рекордсмена результативности, у которого 23 забитых мяча.Забавно, что незадолго до матчей Португалии сам Кин в шуточной форме отреагировал на возможное перекрытие его рекорда. Как сообщает Спорт24.Ru, в своем личном Instagram-аккаунте он написал: "Я думаю, что у тебя достаточно рекордов, Криштиану. Этот-то не трогай", сопроводив текст смеющимся эмоджи.Кроме того, благодаря этому покеру у Роналду теперь стало 93 мяча за сборную Португалии.