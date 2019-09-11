Телеведущая Тина Канделаки опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый кадр. Откровенный наряд знаменитости свел с ума пользователей Сети.

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый кадр. Откровенный наряд знаменитости свел с ума пользователей Сети.На снимке журналистка позирует в очень коротком белом летнем платье с цветочным принтом. У него очень глубокое декольте, что совершенно не свойственно для Канделаки. Дополнили образ туфли-лодочки в тон.Кадр сделан в грузинском ресторане "Тинатин". Собчтвенником этого аутентичного заведения является сама Тина."В День трезвости могу сказать, что мое отношение к алкоголю было предопределено профессией моей мамы, которая работала наркологом. Папа любил и умел пить красиво, попадая в приключения, которые стали семейными легендами, а мама все это время лечила алкоголиков и не притрагивалась к алкоголю", – поделилась теледива.Канделаки добавила, что очень спокойно относится к алкоголю. Она любит хорошее вино, но ограничивается одним бокалом. Тина предпочитает спорт, а он с алкоголем не дружит.Поклонники были поражены до глубины души экстравагантным амплуа продюсера. Они не привыкли видеть ее в таких откровенных нарядах. Многие были настолько ошарашены ее красотой, что писали только о ней, а не по теме. "Хороша!", "Впервые видим ваши такие шикарные формы!", "Супер фото!", "Тина, вы идеальная", – восторгались обескураженные фанаты.