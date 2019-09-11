Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование отравлений в Москве, которое наблюдалось после употребления готовой еды из вендинговых автоматов Healthy Food. Причиной госпитализации и недомогания людей стала обнаруженная в продукции сальмонелла.

Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование отравлений в Москве, которое наблюдалось после употребления готовой еды из вендинговых автоматов Healthy Food. Причиной госпитализации и недомогания людей стала обнаруженная в продукции сальмонелла.Результаты расследования опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что около 84 процентов исследованных проб пищевых продуктов не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Так, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, а также у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.Управление Роспотребнадзора вынесло в отношении виновных 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 миллионов рублей. В результате принятых мер по Москве была локализована вспышка и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано.Массовое отравление людей продукцией Healthy Food было зафиксировано в июле нынешнего года. Пострадавшие приобретали еду в вендинговых автоматах. Около 90 человек стали жертвами некачественной продукции, около 40 из них оказались на больничных койках.В Москве на три месяца приостановили работу автоматов Healthy Food, соответствующее решение вынес Гагаринский суд.