Молодежная сборная России по футболу завершила ничьей матч второго тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 года против команды Болгарии. Проходившая на выезде в Софии встреча завершилась со счетом 0:0.

Молодежная сборная России по футболу завершила ничьей матч второго тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 года против команды Болгарии. Проходившая на выезде в Софии встреча завершилась со счетом 0:0.Российская команда не смогла доиграть встречу в полном составе после того, как на 88-й минуте матча Иван Игнатьев получил прямую красную карточку. Кроме него, по ходу матча желтыми карточками отметились Федор Чалов, Николай Рассказов, Роман Евгеньев и Наиль Умяров.По итогам двух туров отборочного турнира Россия с четырьмя очками располагается на третьей позиции в таблице группы 5. Выше россиян только та же Болгария, набравшая также 4 балла и команда Польши, не знающая поражений (6 очков). Именно с поляками Россия сыграет следующий матч, который состоится 11 октября.