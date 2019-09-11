Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года, планируется без ограничений и бесплатно принимать у населения к обмену на монеты и банкноты других номиналов в течение трех лет.

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года, планируется без ограничений и бесплатно принимать у населения к обмену на монеты и банкноты других номиналов в течение трех лет.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в Национальном банке Украины.Сообщается, что до 30 сентября 2020 года мелочь можно обменять во всех отделениях банков страны, а до 30 сентября 2022-го только в четырех – Нацбанке Украины, Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банк Аваль.Отмечается, что постепенно из обращения будут изыматься монеты достоинством 25 копеек, которые какое-то время будут в обращении, но их будет количественно меньше.В планах у Национального банка также выпуск монет достоинством 5 и 10 гривен.