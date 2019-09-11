Буквально накануне свадьбы Ксения Собчак дала первое официальное интервью, в котором подробно рассказала о романе с Константином Богомоловым. Она дала понять, что их отношения развивались совсем не так, как многие считают.

Буквально накануне свадьбы Ксения Собчак дала первое официальное интервью, в котором подробно рассказала о романе с Константином Богомоловым. Она дала понять, что их отношения развивались совсем не так, как многие считают.Как только появилась информация о том, что семейная лодка Ксении Собчак и Максима Виторгана дала течь из-за столкновения с "айсбергом" в лице Константина Богомолова, людские симпатии оказались на стороне актера. Дескать, гламурная блондинка, не успев развестись, оказалась в объятиях другого мужчины. Общество крайне негативно отнеслось к новому увлечению Собчак.Не добавилось симпатии ни к ней, ни к режиссеру, и когда появилась информация о потасовке, якобы произошедшей между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. Тогда общественность именно актера считала жертвой, а его супругу – обманщицей. Лишь в марте Ксения и Максим выступили с одновременным заявлением о разводе.Теперь же СМИ бурлят от новостей о скорой свадьбе Собчак и Богомолова. Более того, говорят, будто телеведущая ждет ребенка.